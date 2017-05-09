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猛獅突抓狂 馴獸師慘遭咬頸拖拉送醫...

水牛馬戲團有隻獅子，突然在表演中抓狂，張著獅爪朝30歲馴獸師撲上去。（圖擷取自《太陽報》）

2017-05-09  09:36

〔即時新聞／綜合報導〕法國杜朗市（Doullens）的水牛馬戲團（Buffalo Circus）內，有隻獅子突然在表演中抓狂，張著獅爪朝著30歲馴獸師撲上去，咬著他的頸部，還在地上拖拉，導致他受重傷。

綜合外媒報導，事件發生於當地時間7日下午5時許，1隻正在表演的獅子，突然失控，咬住馴獸師的脖子，儼然把他當成布娃娃似地，在地上拖啊拉的，工作人員見狀趕緊手握滅火器朝獅子噴灑，牠才心不甘情不願地鬆口。

馴獸師當下不顧身受重傷，仍奮力起身離開，隨後被送往醫院救治。這驚悚的畫面，也被現場觀眾捕捉到，並放上網路。從影片中可見，不少民眾驚呼連連，還有父母以身擋住兒女的視線、直接抱離觀眾席，據悉，有小朋友因而嚇到整晚睡不著。

報導指出，釀禍的獅子與「苦主」馴獸師，多年來是合作無間的好搭檔，不知為何突然發狂，工作人員透露，獅子可能會被弄走，「因為我們再也不敢跟牠一起表演了」。網友表示，「也許是獅子長期被虐待，牠受夠了，然後反擊、「我想知道獅子後來怎麼處置？」、「雖發生這起憾事，但馬戲團仍持續演出？嗯？」

馬戲團影片連結：

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  • 工作人員見狀趕緊拿滅火器噴灑獅子。（圖擷取自《太陽報》）

    工作人員見狀趕緊拿滅火器噴灑獅子。（圖擷取自《太陽報》）

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