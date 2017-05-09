注射不明填充物 妙齡女雙唇慘變「鑫鑫腸」

土耳其女凱莉絲因貪小便宜，使用不明填充物隆唇，雙唇有如「鑫鑫腸」般腫脹。（圖擷取自《太陽報》）

2017-05-09 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其阿達納市（Adana）1名22歲女子凱莉絲（Merve Kales）是名護理師，日前因貪小便宜，使用不明填充物隆唇，雙唇有如「鑫鑫腸」般腫脹，醫師表示，嚴重的話，可能要切除雙唇。

綜合外媒報導，原是櫻桃小嘴的凱莉絲，因不滿自己的嘴唇不夠豐厚，經友人介紹，認識理髮師索納（Soner G），付了220英鎊（約新台幣8851元），請他協助在雙唇注射填充物。

注射完後幾天，凱莉絲唇部紅腫難耐到嘴巴合不起來，趕緊赴醫求診。醫師見狀表示，週內得趕緊找個時間取出填充物，若拿不出來，可能要切除她的嘴唇，進行重建手術後，勢必還要痛上幾個月。

事後凱莉絲找上索納，要他負責，索納辯稱，他只負責注射，不明填充物是凱莉絲給的，雖然他沒有替別人注射的資格，但凱莉絲堅持，他只好應允。