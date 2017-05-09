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馬克宏勝選晚會 叫來辣妹熱舞慶祝挨轟不正經

法國新出爐候任總統馬克宏，他的勝選晚會，請來一批辣妹勁歌熱舞，挨批不正經、背叛女權主義。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-05-09  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選結果昨出爐，前經濟部長、中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）以壓倒性勝利，擊敗極右派的勒班（Marine Le Pen），當選該國史上最年輕的總統。他的勝選晚會，請來一批辣妹勁歌熱舞，挨批不正經、背叛女權主義。

英國《每日郵報》報導，一群在電音配樂下，賣力跳舞的女子穿著艷紅色舞衣，不僅胸口處開洞，引人遐想，腰側兩旁鏤空，還大露修長美腿，好不性感。

女權團體認為這段舞蹈，彷彿紅磨坊的康康舞，慶祝晚會儼然成了音樂祭，很不莊重，因此大感不滿，痛批馬克宏「說好的女權呢？」

知名女性主義者歐恩果納（Gabrielle Ongone）質疑，「你看這些女舞者穿的是什麼，嚇死人了，難道這就是法國給人的印象嗎？」

婦女基金會執行長梅爾菲特（Anne-Cecile Mailfert）則說，「你讓這些身穿紅內衣的舞群，在羅浮宮前熱舞，這是什麼意思？我不懂哎！」

性平專家薩巴西爾（Roman Sabathier）擷取辣妹熱舞的畫面，調侃馬克宏，「新的一頁將至，在那之前，這群電視上的女性則不在此限」。

辣妹熱舞影片連結：

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  • 馬克宏當選新任法國總統。（路透）

    馬克宏當選新任法國總統。（路透）

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