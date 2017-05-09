馬克宏勝選晚會 叫來辣妹熱舞慶祝挨轟不正經
2017-05-09 10:50
法國新出爐候任總統馬克宏，他的勝選晚會，請來一批辣妹勁歌熱舞，挨批不正經、背叛女權主義。（圖擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選結果昨出爐，前經濟部長、中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）以壓倒性勝利，擊敗極右派的勒班（Marine Le Pen），當選該國史上最年輕的總統。他的勝選晚會，請來一批辣妹勁歌熱舞，挨批不正經、背叛女權主義。
英國《每日郵報》報導，一群在電音配樂下，賣力跳舞的女子穿著艷紅色舞衣，不僅胸口處開洞，引人遐想，腰側兩旁鏤空，還大露修長美腿，好不性感。
女權團體認為這段舞蹈，彷彿紅磨坊的康康舞，慶祝晚會儼然成了音樂祭，很不莊重，因此大感不滿，痛批馬克宏「說好的女權呢？」
知名女性主義者歐恩果納（Gabrielle Ongone）質疑，「你看這些女舞者穿的是什麼，嚇死人了，難道這就是法國給人的印象嗎？」
婦女基金會執行長梅爾菲特（Anne-Cecile Mailfert）則說，「你讓這些身穿紅內衣的舞群，在羅浮宮前熱舞，這是什麼意思？我不懂哎！」
性平專家薩巴西爾（Roman Sabathier）擷取辣妹熱舞的畫面，調侃馬克宏，「新的一頁將至，在那之前，這群電視上的女性則不在此限」。
辣妹熱舞影片連結：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
- 沒WHA邀請函 美挺台並鼓勵兩岸對話
- 《中英對照讀新聞》People who read books are kinder, study finds－研究發現，讀書的人更親切
網友回應
熱門新聞
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 第10度推特發文》蔡：台灣值得被納入ＷＨＡ
- 全中運比木球 潮州國中奪2金
- 費玉清母逝7年 演唱會永遠留位給她
- 消防班長染毒停職 又嗨到進警局降魔
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 林萬億聲明：不會領18％
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 國五宜蘭交流道口計程車翻覆 2人沒生命徵象
- 中資違法買台股 金管會將修法重罰
- 05/09 各報重點新聞一覽
- 豪宅變凶宅！訪客溺斃泳池 黛咪摩兒被控告
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 圓亡母願 廣植鐵炮百合送醫護
- 緯創Q1獲利谷底 下半年吃蘋果補身
- 《北市》學校釋空間托嬰幼 獎萬元禮券
- 校園地中海風情 老校內新國小逆勢增班
- 《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選
- 崁頂旗官路平交道 北移動工
- 台鐵八斗子站 人潮暴增亂象多
- 台灣稅制獨厚外國人 謝金河：26季流出9.2兆台幣
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
- 關懷據點加值服務 長輩免費上課
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 狗狗不坐公車？ 這班狗狗公車開24班只載到2隻狗
- 幫大哥砍人還逼對方「抽雪茄」 2惡男被起訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups slam China for WHA exclusion
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 核一廠2號機降載 先斬後奏惹議
- 馬克宏勝選效應消失 歐股跌多漲少
- 金所炫揭假面 俞承豪是調皮鬼
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 大隻雞慢啼╱不怕出身低 曾陶鎔︰勇敢追夢
- WHA中國打壓台灣 郁慕明竟說「大國講原則」
- 園區二路行道樹穿鐵衣 市府：若礙生長將拆
- 非自住房屋稅率案 周江杰發起公民連署
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬克宏勝選晚會 叫來辣妹熱舞慶祝挨轟不正經
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分