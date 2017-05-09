為習近平7月1日訪問清場？香港反恐演習
2017-05-09 08:31
〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平預定在今年7月1日訪問香港，而昨天到訪澳門的中國「中央港澳工作協調小組」組長張德江，一再強調是受習近平委託前往，香港也同步展開為期4天的反恐演習，這些動作被看成是為習近平訪港前的清場動作。
張德江昨天中午從北京乘專機抵達澳門，綜合媒體報導，張德江「一下飛機就說，是受習近平委託前來」，「中央全面管治權得到有效落實，澳門特別行政區高度自治權得到充分保障，行政主導體制運作良好」。
《明報》引述香港時事評論員劉銳紹的說法指出，張德江說法是從北京角度「意有所指」，指「澳門的一國兩制獲中央肯定，香港落實一國兩制不夠好」，而且「先行轉彎放出中央對港澳要求的信號」，希望對香港起勸勉、敦促的作用。
《聯合報》報導，香港從昨天起舉行代號「堅盾」的大規模反恐演習，將連續4天，特別的是，這次演習由警隊行動部統籌，最後一天演習將出動反恐特勤隊、飛虎隊、機動部隊、拆彈專家等，整個演習模擬外國恐攻模式，同時、多地同步舉行；而這演習「被香港坊間認定，與7月一日習近平將到訪香港有關」。
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