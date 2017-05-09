| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北投女童割喉案 二審判龔嫌無期徒刑 臉書GG了？臉書當機40分登不上 網友哀嚎
 首頁 > 國際

南韓大選投票今登場 明宣布新任總統

南韓第19屆總統選舉部分候選人宣傳海報。（美聯社資料照）

2017-05-09  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統選舉投票今日登場，約有4200萬名選舉人，投票時間從當地時間上午6時到晚間8時，選舉結果可能在10日上午公布總統當選人。

根據《韓聯社》報導，從前總統朴槿惠3月10日被罷免以來，60天的總統大選將落幕。南韓本屆選舉共有4247萬9710名選舉人，其中1107多萬人已在4日和5日進行提前投票。

南韓全國共設有1萬3964個票站，投票時間為上午6時到晚間8時。南韓中選會預測，計票將於10日上午6時至7時左右結束，中選會上午8時至10時召開全體會議，宣布南韓新任總統。

大部分的總統候選人表示，宣布當選後，10日在國會接過總統當選證書後立即宣誓就職，不會舉行大規模就職典禮。有候選人稱，在國會宣誓後，將前往「倒朴」集會地點「首爾光化門」舉行就職儀式。

廣告
  • 南韓今日舉行總統選舉投票。（美聯社）

    南韓今日舉行總統選舉投票。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 光化門 南韓 南韓大選 就職典禮
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：南韓大選投票今登場 明宣布新任總統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.