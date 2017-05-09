南韓大選投票今登場 明宣布新任總統
2017-05-09 08:14
南韓第19屆總統選舉部分候選人宣傳海報。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓第19屆總統選舉投票今日登場，約有4200萬名選舉人，投票時間從當地時間上午6時到晚間8時，選舉結果可能在10日上午公布總統當選人。
根據《韓聯社》報導，從前總統朴槿惠3月10日被罷免以來，60天的總統大選將落幕。南韓本屆選舉共有4247萬9710名選舉人，其中1107多萬人已在4日和5日進行提前投票。
南韓全國共設有1萬3964個票站，投票時間為上午6時到晚間8時。南韓中選會預測，計票將於10日上午6時至7時左右結束，中選會上午8時至10時召開全體會議，宣布南韓新任總統。
大部分的總統候選人表示，宣布當選後，10日在國會接過總統當選證書後立即宣誓就職，不會舉行大規模就職典禮。有候選人稱，在國會宣誓後，將前往「倒朴」集會地點「首爾光化門」舉行就職儀式。
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