沒WHA邀請函 美挺台並鼓勵兩岸對話
2017-05-09 05:04
〔中央社〕台灣至今未收到今年世界衛生大會的邀請函，對此，美國國務院今天重申，美國仍支持台灣在應對全球挑戰上，尋求擴大已有的重大貢獻，並鼓勵兩岸在尊嚴與尊重的基礎上對話。
國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問時、做上述表示。
第70屆世界衛生大會（WHA）5月22日到31日將於瑞士日內瓦舉行，網路報名已截止，世衛組織（WHO）至今未對台灣發出邀請函。
對此，中央社記者詢問美國國務院，美方是否已就台灣今年參與WHA的議題與WHO接觸過？得到哪些資訊？美國又將如何展現對台灣今年參與WHA的支持？
崔葛瑞斯先重申，美國支持台灣在不要求以主權國家為參與資格的國際組織中成為會員；在須以主權國家才能成為會員的組織中，美國支持台灣有意義的參與。
她說，美國仍致力於支持台灣在應對全球挑戰時、尋求擴大自身已作出的重大貢獻。
崔葛瑞斯最後表示，美國鼓勵北京與台北在基於尊嚴與尊重的基礎上、展開建設性的對話；美方持續敦促兩岸雙方展現耐心、彈性與創意。
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