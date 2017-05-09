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川普馬克宏通電 5月底將會面

2017-05-09  05:04

〔中央社〕白宮今天公布，美國總統川普已透過電話恭賀法國總統當選人馬克宏，白宮指出，兩人也將於25日北大西洋公約組織（NATO）領袖會議於布魯塞爾舉行期間會面。

川普和馬克宏（Emmanuel Macron）的對手、法國極右派的「女版川普」雷朋（Marine Le Pen）立場相近，川普就職前，雷朋還被捕捉到現身於紐約川普大樓的畫面。

而馬克宏在選前得到美國前總統歐巴馬力挺，馬克宏更立場鮮明地支持巴黎氣候協定，他還曾公開向川普喊話，並歡迎美國的研究人員到法國，繼續研究氣候變遷，兩人在多個議題上立場南轅北轍。川普接下來將如何與這位法國史上最年輕的總統互動，美國與法國間長期以來的情誼有何變化，也引人好奇。

白宮今天在聲明中表示，川普已與馬克宏通電話，恭賀他勝選。川普也強調，希望與馬克宏密切合作，應對共同挑戰；兩人也談到美國與最久遠盟邦法國間的合作歷史。

白宮也確認，川普將趁出訪並參與NATO領袖會議期間，與馬克宏展開第一次接觸，兩人將舉行會談。

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