前官員：歐巴馬早警告川普 不可用佛林

2017-05-09 04:52

〔中央社〕美國卸任政府官員透露，前總統歐巴馬曾在現任總統川普即將就職前警告川普，不可任命佛林（Michael Flynn）為國家安全顧問。

佛林因在他與俄羅斯駐美大使接觸一事上並未吐實，而在擔任國家安全顧問僅24天後，遭到川普革職。

在此之前，歐巴馬也曾任用佛林出掌國防情報局（Defense Intelligence Agency），但其後將他撤換。

上述卸任官員說，歐巴馬在白宮橢圓形辦公室首次會見川普時，即曾就佛林的行為，對川普提出警告，而此一警告是「根據佛林在擔任國防情報局長時的表現」。

但川普充耳不聞，依舊起用佛林為舉足輕重的國安顧問，此一職位乃是總統的外交和安全政策首席幕僚，但後來以他在和俄國接觸一事上誤導政府為由，將他革職。

今天稍後，前代理司法部長葉茨（Sally Yates）可望對參院調查小組透露，她今年元月也曾明白警告川普的交接小組，佛林可能因與俄國大使一度隱匿的接觸，而沾上污點。