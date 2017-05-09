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又有美公民遭北韓逮捕 白宮表憂心

2017-05-09  04:00

〔中央社〕美國白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天表示，北韓再次逮捕1名美國公民金學成「令人憂心」。這是晚近第4名遭北韓逮捕的美國人。

史派瑟告訴記者：「顯然這令人憂心，我們清楚知道此事，我們將透過瑞典大使館．．．並透過我國國務院以努力爭取釋放這些人。」

北韓中央通信社（KCNA）報導，任職於平壤科學技術大學（PUST）的金學成（Kim Hak-Song，譯音），因涉嫌對北韓採取「敵對行為」，而在6日遭到羈押。

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