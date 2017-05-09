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阿拉斯加外海6.4地震 尚無傷亡通報

2017-05-09  03:28

〔中央社〕當局表示，美國阿拉斯加州偏遠的安德烈亞諾夫群島（Andreanof Islands）外海今天發生規模6.4強烈地震，但目前並無引起海嘯的風險。

美國地質調查所（USGS）指出，在這起地震發生前，此一地區自今天清晨開始便震動連連，包括1次規模5.9和另1次5.7的地震。

安德烈亞諾夫群島是阿留申島鏈（Aleutian Islands）的一部分，位於阿拉斯加西南部。此一地區1957年曾出現規模8.6強震。

此次地震震央位於塔納加火山（Tanaga）西南方30公里處。

國家海嘯警報中心（National Tsunami Warning Center）表示，目前並無出現海嘯的危險。

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