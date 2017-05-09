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賀馬克宏勝選 川普與聯合國紛致意

2017-05-09  02:44

〔中央社〕美國白宮表示，川普總統今天透過電話，恭賀馬克宏當選法國總統。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，川普與「法國總統當選人交談，恭賀他勝選」。

川普昨天已向現年39歲的馬克宏推文道賀，表示期待與他合作。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天也恭賀馬克宏勝選，並表示，希望不久後能與他會面。

聯合國正奮力防止川普減少對這個國際組織的經費捐輸，此時樂見馬克宏贏得法國大選。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，法國是「本組織高度重視的夥伴」，古特瑞斯與馬克宏首次會談的議題將包括氣候變遷、反恐及維和等。

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