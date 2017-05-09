世衛：觀察員須獲邀請才能參與世衛大會

2017-05-09 00:38

〔中央社〕今天是世界衛生大會網路報名截止日，截至下午5時30分，世界衛生組織並未對台灣發出邀請函。世衛組織發言人對此事不願多作說明，但表示觀察員須獲邀請才能與會。

第70屆世衛大會（WHA）將於5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，去年世界衛生組織（WHO）在網路報名截止前3天寄發邀請函，今年的網路報名則在今天截止，但世衛組織尚未對台灣發出邀請函。

美聯社報導，世衛組織發言人柴伊布（Fadela Chaib）說，世衛組織「了解有人關切」台灣參與今年世衛大會一事，但她不願說明關切的性質，或是誰表示關切。她只說，觀察員必須獲得邀請才能與會。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今天稍早說，民進黨政府拒不承認「九二共識」，為台灣參加世界衛生大會設置障礙，台灣「今年不能參會的責任完全在民進黨當局」。

安峰山表示，2009年以來，台灣連續8年以「中華台北」名義、觀察員身分參加WHA，是在兩岸均堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」政治基礎上，透過兩岸協商做出的「特殊安排」。

安峰山說，民進黨政府迄今拒不承認「九二共識」和「兩岸同屬一個中國」的核心意涵，破壞兩岸關係共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺。台灣與會的前提和基礎不復存在，延續8年的有關安排難以為繼。

安峰山重申，台灣參與國際組織活動，必須在「一中」原則下，透過兩岸協商作出安排。