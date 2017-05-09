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WHA網路報名截止 世衛未對台發邀請函

2017-05-09  00:14

〔中央社〕今天是世界衛生大會（WHA）網路報名截止日，截至世衛組織（WHO）下午5時30分，並未對台灣發出邀請函。

第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，去年世界衛生組織（WHO）在網路報名截止前3天寄發邀請函，今年的網路報名則在今天截止，據中央社向WHO等單位詢問，WHO未對台灣發邀請函。

WHO相關官員向中央社表示， 目前沒有新訊息，但不願進一步說明原因。

政府自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席後，去年WHO在報名截止日前3天寄出邀請函，今年則是在報名截止日都未寄出邀請函。

衛生福利部今天表示，WHO非關政治，雖還未收到WHA邀請函，但未表明不邀台灣，5月22日前都不放棄。

中國大陸持續打壓台灣，今天國務院台灣事務辦公室主任張志軍表示，台灣不接受「九二共識」，兩岸協商機制中斷，台灣「出席WHA的前提和基礎就不復存在」。

行政院大陸委員會對此回應，中國大陸以片面政治藉口阻礙台灣參與WHA，國際社會不會認同。對岸應尊重及理性看待台灣參與的權利，不要誤判兩岸情勢。

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