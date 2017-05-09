利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤

聯合國難民署在8日表示，有2艘難民船在利比亞外海沉沒，造成至少11名難民死亡、近200人失蹤的悲劇。（資料照，法新社）

2017-05-09 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國難民署（UNHCR）在8日表示，有2艘難民船在利比亞外海沉沒，造成至少11名難民死亡、近200人失蹤的悲劇。

《法新社》報導，第1艘是充氣的橡皮艇，船上有132人，在上週五（5日）離開利比亞，但在幾個小時後橡皮艇開始漏氣，最終沉沒。

丹麥馬士基集團（Maersk）貨櫃船「亞歷山大號」（Alexander）接獲消息後，轉向救起了約50名難民，在上週日（7日）送他們西西里島南部的波扎洛（Apzzallo）。

根據倖存者的說法，失蹤者包括小孩和婦女。

在此同時，利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）人員表示，在首都的黎波里（Tripoli）西方50公里城鎮札維耶（Zawiya）的海灘發現10名婦女和1個兒童的屍體。

利比亞漁民和海岸防衛隊也在7日在的黎波里海岸救起了6男1女，國際移民組織人員前往探視他們，他們稱，搭乘的船至少有120人，包括30名婦女和9名兒童。