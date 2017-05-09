| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤

聯合國難民署在8日表示，有2艘難民船在利比亞外海沉沒，造成至少11名難民死亡、近200人失蹤的悲劇。（資料照，法新社）

2017-05-09  00:07

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國難民署（UNHCR）在8日表示，有2艘難民船在利比亞外海沉沒，造成至少11名難民死亡、近200人失蹤的悲劇。

《法新社》報導，第1艘是充氣的橡皮艇，船上有132人，在上週五（5日）離開利比亞，但在幾個小時後橡皮艇開始漏氣，最終沉沒。

丹麥馬士基集團（Maersk）貨櫃船「亞歷山大號」（Alexander）接獲消息後，轉向救起了約50名難民，在上週日（7日）送他們西西里島南部的波扎洛（Apzzallo）。

根據倖存者的說法，失蹤者包括小孩和婦女。

在此同時，利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）人員表示，在首都的黎波里（Tripoli）西方50公里城鎮札維耶（Zawiya）的海灘發現10名婦女和1個兒童的屍體。

利比亞漁民和海岸防衛隊也在7日在的黎波里海岸救起了6男1女，國際移民組織人員前往探視他們，他們稱，搭乘的船至少有120人，包括30名婦女和9名兒童。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 沉沒 難民 難民船
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：利比亞外海2艘難民船沉沒 11死、近200失蹤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.