南韓總統大選9日登場 出口民調晚間7時出爐

南韓總統大選9日登場，韓國廣播協會與3大電視台將在當地時間9日晚間8時（台灣時間晚間7時）公布出口民調。（美聯社）

2017-05-09 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選9日登場，韓國廣播協會與3大電視台將在當地時間9日晚間8時（台灣時間晚間7時）公布出口民調。另外，大部分的候選人都表示，當選後，10日於國會宣誓隨即走馬上任，暫不舉行就職典禮。

《韓聯社》報導，韓國廣播協會8日表示，將與KBS、MBC、SBS等3大主流電視台組成「電視台聯合預測調查委員會」，9日在南韓全國330個投票站向9.9萬位選民進行調查，並於當晚8時（台灣時間晚間7時）發布出口民調。

韓國廣播協會稱，3大電視台自2010年聯合展開出口民調以來，幾乎沒有民調結果超出誤差範圍的情況。另外，9日晚間8時30分（台灣時間晚間7時30分）還將發布深度民調。

大部分的總統候選人都表示，當選後，10日於國會宣誓就職，接下總統當選證書後將直接履新，暫時不舉行就職典禮。有意見指出，在國會宣誓後，應前往光化門舉行正式就職儀式。

按照慣例，南韓一般在12月選出新總統後，由總統職務交接委員會主持籌辦工作，並於次年2月25日廣邀國內外貴賓和普通民眾在南韓國會議事堂前的國會廣場舉行就職儀式。

另外，自去年前總統朴槿惠被國會彈劾後，代行總統職權的南韓代總統黃教安，8日也向南韓國民致謝，感謝民眾為穩定施政給予責備和鼓勵，稱公職人員為力保國政穩定運行堅守崗位，最後祈願國家昌盛、國民幸福。