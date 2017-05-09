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像到被抓！ 伊朗版梅西被警「關切」

右為阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）。左為伊朗學生帕拉史泰希（Reza Parastesh）。（法新社）

2017-05-09  00:02

〔即時新聞／綜合報導〕《每日郵報》（Daily Mail）和《BBC》報導，伊朗學生帕拉史泰希（Reza Parastesh）長得超像阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）。本週因為太多人找他拍照，造成街道混亂不已，警方因此將他帶回警局並且扣留他的車，以回復交通秩序。

現年25歲的伊朗學生帕拉史泰希的父親因為超愛足球，有天逼迫他穿上梅西的球衣，拍完照之後傳給某個運動網站，引發不小的騷動。帕拉史泰希說：「隔天早上他們就打電話給我，要我趕快過去接受採訪。」

從一開始的半推半就，他後來開始適應了這個新角色，從衣服、鬍子到頭髮漸漸變得很「梅西」。因為太像了，英國的歐洲體育台（Eurosport UK）最近在推特上還不小心把他的照片跟真的梅西搞混。

足球在伊朗十分受歡迎，經常有民眾包圍帕拉史泰希要求合照。帕拉史泰希表示，希望有朝一日能夠到巴塞隆納與偶像見面，甚至成為梅西在公開場合的「替身」。

帕拉史泰希在伊朗爆紅後，許多民眾搶著跟他拍照。（法新社）

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