中國維權律師謝陽認罪 川普政府即刻救援妻女
謝陽今年在湖南長沙市中級人民法院受審。（圖擷自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國維權律師謝陽在前年的「709大抓捕事件」中遭逮捕，被控「煽動顛覆國家政權」及「擾亂法庭秩序案」。湖南長沙市中級人民法院今日（8）開審，謝陽承認上述指控屬實。另外，謝陽妻子陳桂秋前陣子逃亡海外，差點被中國當局帶回，所幸川普政府人員即刻救援，協助逃亡美國。
香港01報導，謝陽在庭上承認在個人微博上發表攻擊抹黑政府、法律和政治制度的言論，也承認炒作黑龍江火車站民警擊斃襲警人員的事件，並且在法庭上辱罵法官。在公開的影片中，謝陽說，公安和檢察機關偵查時「沒有酷刑逼供。」
儘管如此，謝陽曾在今年1月親筆寫道，「如果將來有一天我認罪了，無論是以書面的還是以錄音錄像的方式，那都不是我真實意思的表示，或是因為持續酷刑折磨，或是因為交換用認罪換取取保回家，回家和家人團聚。」
人在美國的謝陽太太陳桂秋表示，當局非法審訊謝陽，當局甚至指派律師代表謝陽，也從未通知開庭審理的消息。
美國曾跨國救援謝陽妻女
根據美聯社報導，謝陽妻子陳桂秋因散播先生遭到毆打、剝奪睡眠等消息遭警方傳喚，偵訊長達數小時。當局威脅剝奪小孩受教權、要求大學拔除陳桂秋的教授職位。
陳桂秋與兩個女兒在2月19日開始逃亡，甚至在沒有任何文件作業下過境至少2個國家，好幾晚沒地方睡，好幾天只有行囊內的巧克力可吃。最後一行人安全落腳泰國曼谷的庇護所。
好景不常，3月2日陳桂秋一行人遭泰國警方居留，隔日被法院判驅逐出境。就在陳桂秋望著監視器裡等在監獄入口的中國國安人員、擔心因逃跑受罰之際，美國官員即時抵達監獄，迅速帶走陳桂秋一行人，將她們安頓在美國德州。
川普政府此舉實屬罕見。報導推測，美國官員願意幫助中國公民原因，是謝陽在美求學期間，陳桂秋的女兒在美國出生。陳桂秋相當感謝川普政府。
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標題：中國維權律師謝陽認罪 川普政府即刻救援妻女
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