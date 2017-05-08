最大股東對聯航事件說話了 巴菲特：糟糕的錯誤

聯航暴力事件令巴菲特直言「糟到什麼地步，我也不知道。」（路透）

2017-05-08 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）大股東、有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）今日接受訪問時表示，4月9日發生的暴力拖乘客下機事件，絕對是「糟糕的錯誤」。巴菲特坦言，雖然這不影響他投資聯航的策略，但整起暴力事件仍令他直言「糟到什麼地步，我也不知道。」

巴菲特今日接受美國電視台CNBC訪問時，表示他想知道聯航執行長穆尼奧茲（Oscar Munoz）首次對該事件做出回應前，有沒有看過受害者杜成德（David Tao）被拖下機的影片。「如果那時他仍未看過那段影片，那麼他就犯了個大錯」

雖然如此，巴菲特也表示當事情發生時，支持員工並非無法理解，他說，「當你手下員工有8萬人時，很自然的傾向就是，為自家員工辯護。」

巴菲特所執掌的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway），是聯航母公司的最大股東，與此同時，波克夏也是達美航空、西南航空和美國航空的大股東。不過巴菲特也表示，他討厭經營航空公司，因為這是一份他不會想要的工作，並曾在波克夏年刊裡寫了「航空股是投資人的死亡陷阱」。