強國加緊起草「國歌法」 規範民眾別亂唱國歌

中國最近加緊起草「國歌法」，內容將會對國歌的奏唱、使用等行為進行規範。（路透）

2017-05-08 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕每個國家都有自己的國歌，常會在重要場合被頌唱。不過由於中國國歌在生活中沒得到尊重和愛護，中國最近加緊起草「國歌法」，內容將會對國歌的奏唱、使用等行為進行規範。

據《中央社》報導，中國國歌在現實生活中，沒有得到普遍的尊重和愛護。可能是因為缺乏法律約束，所以中國社會上存在隨意使用國歌、奏唱國歌時不嚴肅等問題，國歌對青少年的教育功能發揮也不充分。中國全國人大常委會法制工作委員會因此開始加緊「國歌法」的起草，將在6月首度提交審議，內容會規範國歌奏唱、使用等行為。

其實中共中央及國務院在2014年12月就印發了「關於規範國歌奏唱禮儀的實施意見」，其中有對國歌的奏唱場合、奏唱禮儀和宣傳教育進行要求，還規定在私人婚喪場合、舞會、聯誼會、商業活動、非政治性節慶活動和「氣氛上不適宜」的場合上，不得奏唱國歌。