諷刺脫歐 英塗鴉大師又來啦！

英國藝術家班克斯（Banksy）的巨型壁畫在一夜間出現。（美聯社）

2017-05-08 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕全世界最神秘塗鴉大師班克斯（Banksy）再次出招！這次他在英國南部一幢住宅的外牆塗鴉，一夜創作了巨型壁畫，內容則是諷刺英國公投後做出脫歐的決定。

班克斯的藝術作品一直帶有強烈的政治批判。據《BBC》報導，他的最新作品在當地周日（7日）早晨出現，巨型壁畫一夜間在建築物的外牆完成。內容以歐盟的藍色旗幟與12顆黃星為背景，前方則有一名工人站在梯子上，正在鑿碎其中1顆金星並碎片四散，旗幟上則有相當長的裂痕。

藍底歐洲旗上的12顆黃星代表1年12個月、1天12個時辰、以及希臘神話的12個主神等等，「圓環」則是代表歐洲各國團結一致。去年英國公投決定脫離歐盟後，引發一系列後續效應，這是班克斯首次以新的作品表達對脫歐的看法。