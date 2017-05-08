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首例！Airbnb出租川普大廈公寓 被紐約市府罰3萬

房東在Airbnb出租川普大廈的公寓，違反紐約不得短期租賃的規定。（路透）

2017-05-08  23:08

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名大眾民宿出租網「Airbnb」的房東出租川普大廈的公寓，違反紐約不得短期租賃的規定，遭紐約市市府罰款美金1000元（約新台幣3萬），創下在紐約使用Airbnb出租被罰款的首例。

紐約每日新聞報導，在屋主不在家的情況下出租公寓少於30天，已經違反規定；另據新規，不可在網站載有短期租賃的宣傳內容。這位沒賺到錢反賠錢的苦主是葉拉吉娜（Yelena Yelagina），她已向市府繳交罰金。

市長辦公室發言人格蕾絲（Melissa Grace）表示，這項規定可阻止人們把自己的公寓變成旅館。Airbnb公司發言人蕭坦費斯（Peter Schottenfels）駁斥，出租者把公寓變旅館、還是偶爾分享空間給非法旅館業者，該法規根本無法分辨。

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