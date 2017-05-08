江澤民網傳病危 中外記者群苦守華山醫院外

中共前總書記江澤民（右）傳出病危消息。左為中共總書記習近平。（路透）

2017-05-08 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共前總書記江澤民多次傳出中風消息，現又有網傳江澤民「病危」，住進上海華山醫院。據消息指出，華山醫院附近街道已封閉並加強管制，醫院進駐大量便衣警察，不少中外記者苦守院外等候消息，但有媒體研判，此應為不實謠言。

綜合外媒報導，江澤民病危住進上海復旦大學附屬華山醫院，整個醫院都遭便衣警察監控，附近街道也實施戒嚴。

江澤民近年來身體狀況惡化消息頻傳，2015年出席北京舉行的抗戰勝利70周年時，已需要由人攙扶，而此次為他最後一次公開露面。

香港《爭鳴》雜誌5月號披露，今年4月17日江澤民傍晚散步時，再次中風，經急救後脫離險境，但導致下半身癱瘓，如今又再次傳出病危消息。

但香港《蘋果》分析指出，江澤民的愛將張德江今到訪澳門時，仍笑容滿面，絲毫沒有異常，故研判消息應是不實謠言。

而目前網路上所有與華山醫院相關的新聞都被刪除，導致網民議論紛紛表示：「華山醫院昨晚還頭條，熱搜榜，今天煙消雲散！？」、「新浪的辦事效率，連華山醫院的熱搜都消失了」、「華山醫院怎麼了？沒必要屏蔽吧？生老病死自然規律」、「好像帶華山醫院的博都會被快速刪除，是有什麼不為人知的秘密？」