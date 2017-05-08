新版東京觀光標誌 強調新舊交會共存

新一代的東京觀光標幟主打新舊交會、溫故知新。（圖擷自美通社）

2017-05-08 21:12

〔編譯周柏憲／綜合報導〕東京都政府設計嶄新的東京標誌和標語，將兩個不同字體的「Tokyo（東京）」排在一塊，希望藉此在海外有效宣傳東京的魅力。

美通社報導，東京都政府的海外觀光宣傳標誌以併排的「Tokyo Tokyo」兩字為主視覺，左側的Tokyo筆劃字體呈現，代表東京的獨創性，配色為代表傳統的黑色；右側的Tokyo則是藍色的哥德風字體，象徵無邊無際的天空、充滿創新的未來。

兩個截然不同的Tokyo字型併排，宛如源自江戶時代的傳統與現今尖端科技的文化並存，呼應「Tokyo Tokyo」右上角的一行小標語「Old Ｍeets New」，強化東京新舊交會、溫故知新的形象。

為了添增趣味，「Tokyo Tokyo」中間還有一枚傳統紅色章印，裡頭刻的是東京的最新景點「澀谷站前十字路口」。