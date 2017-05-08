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IKEA購物袋無極限！ 這次做成丁字褲網友全跪了

IKEA丁字褲引發網友熱議。（圖擷自signe ralkov IG）

2017-05-08  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕IKEA經典購物袋有夠潮！日前法國精品巴黎世家「Balenciaga」推出一款酷似宜家家居（IKEA）的藍色尼龍購物袋，引發時尚圈熱議，隨後有美國潮牌做出IKEA購物袋帽，最近甚至有藝術家用購物袋做出超狂丁字褲。

時尚品牌「Balenciaga」日前推出一款新包，外型與IKEA經典藍色購物袋十分類似，就連IKEA也認為兩者實在太像，不過「Balenciaga」包要價超過新台幣6萬5（2145美元），IKEA的購物袋只要29元台幣。

除了「Balenciaga」之外，最近藝術家signe ralkov也發揮創意，把藍色購物袋改製成丁字褲，產品曝光後被網友推爆，被網友封為「性感IKEA」。

中國藝術家Zhijun Wang則把藍色購物袋做成口罩，同樣被稱讚有創意。IKEA藍色購物袋最近儼然成為時尚焦點，過去也曾被改製成帽子、鞋子、褲子、洋裝等。

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  • 中國藝術家作出IKEA口罩。（圖擷自Zhijun Wang IG）

    中國藝術家作出IKEA口罩。（圖擷自Zhijun Wang IG）

  • 法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包（圖右），由於外觀酷似IKEA的藍色尼龍購物袋（圖左），引發外界討論。（圖擷自網路，本報合成）

    法國精品巴黎世家「Balenciaga」本季推出一款新包包（圖右），由於外觀酷似IKEA的藍色尼龍購物袋（圖左），引發外界討論。（圖擷自網路，本報合成）

  • 美國潮牌做出IKEA帽。（圖擷自網路）

    美國潮牌做出IKEA帽。（圖擷自網路）

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