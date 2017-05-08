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不准台灣被列國家 中國禁外國人繪製中國地圖

2017-05-08  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為反台獨祭出多重手段，近日更是通過《測繪法》，禁止外國人參與製作中國地圖，藉此鞏固領土訴求。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，為避免地圖「錯繪國界線」或「漏繪國家重要地區」，中國全國人大常委會上週四（4日）通過《測繪法》，並規定地圖的編制、出版、展示、登載及更新等，必須遵守國家編制標準及審核。

此外，該法也限制外國人士從事測繪活動，須經測繪部門批准，且不得涉及國家秘密和危害國家安全，否則將罰款重懲，最高可罰人民幣100萬元（約新台幣450萬元）。

全國人大常委會委員何曄暉表示，新修訂之《測繪法》在於提高國民對國家領土的認知，打擊對國家領土不正確的標註，像是將台灣列為國家或不承認中國對南海主權。

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  • 中國通過《測繪法》，禁止外國人參與製作中國地圖，藉此鞏固領土訴求。（法新社）

    中國通過《測繪法》，禁止外國人參與製作中國地圖，藉此鞏固領土訴求。（法新社）

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