老婦腳卡地鐵縫隙 眾人合力推百噸車廂
2017-05-08 21:48
中國一名老婦搭乘地鐵時，不慎失足腳在卡車廂與月台間縫隙，乘客見狀紛紛起身推動車廂，使老婦順利脫困。（圖取自廣州日報）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一名老婦搭乘地鐵時，不慎失足腳卡在車廂與月台間縫隙，緊要關頭之際，其餘乘客未冷眼旁觀，紛紛起身協助推動100噸重的車廂，5分鐘後老婦終於順利脫困。
根據《廣州日報》報導，本月6日，該名老婦搭乘地鐵到六號線區莊站下車時不慎跌倒，右腳卡在車廂與月台間縫隙，現場乘客見狀有的起身協助推動車廂，有的離開車廂以減輕重量，有的則站到車廂另一側，好讓車身傾斜拉大空隙，不久後地鐵站務員則拿來潤滑劑，在眾人的協助之下，老婦的腿也順利拔出。
報導指出，老婦並無大礙，僅右膝輕微擦傷，廣州地鐵則表示，列車行駛中會不斷擺動，因此在設計上車廂與月台間會有10釐米的空隙，事後，地鐵站也在事發處貼上提醒標示，以確保乘客安全。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 陪2男出遊搜出毒 她說出這個秘密...
- （專訪）佼佼殺出情敵！孟耿如被「他」這樣告白
- 《玩命》奪獎 馮迪索謝「最佳搭擋」保羅沃克
- 4月出口有撐 可望連7紅、雙位數成長
- 國際文創盃設計賽 三民家商奪團體總冠軍
- 旗官路平交道動工 未來將出現國道下方等火車奇觀
- 豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 「陳星做的是好事」 郭冠英：性侵沒抓到就合法
- 重度身心障礙者組樂團 到校園生命分享
- 遭控射後拿藥哄墮胎 港音樂人被洩床照報復
- 包2萬謝恩被拒 12年捐千萬
- 回應換召委訴求 邱議瑩忍辱退讓「本週不當」
- 開雞蛋糕攤 高中生陪媽圓夢
- Jolin挺同獻第1次畫封面 2周完成超級任務
- 3嫌精心策劃搶銀樓 10幾分鐘就落網
- 警熱心助拋錨車 意外逮菲律賓籍逃逸移工
- 馬克宏當選法國總統 外交部盼台法深化關係
- 郭冠英吹捧陳星 台南綠委、議員齊聲撻伐
- 藍正龍使壞 竟敢強暴她
- 台中路平看得見 工程缺失率大降
- 郭泓志瘦了！是否復出未確定
- 國小上課播A片 老狼師男女通吃狎12童
- 民進黨拜會韓國智庫 盼韓支持台灣參與WHA
- 高市養鱉產業全國第2 經濟產值5500萬元
- 男嬰屍冰存1年多 葬儀業者熱心奔走辦後事
- 台股開盤上漲34.19點 報9934.13點
- 日職》升一軍馬上先發 陳冠宇明對決洋聯龍頭樂天
- 全中運金牌數直直落 高市議員促設體育局
- 八田與一銅像修復 家屬：台日友誼不變
- 屏東崁頂旗官路平交道 北移動工
- 台中私校師生不倫戀 女學生家屬質疑男師說謊
- 公園車位居民禁停？ 中埔公所：誤會
- 新北警開20槍射輪胎 逮通緝犯
- 視障母育3兒女 聽錄音學按摩
- 劉毅本名近似「小三」 童仲彥尷尬說不要笑
- 司改會議》強制律師代理？ 學者：先提高律師專業
- 日職》拿阪神當連4場完封祭品 菅野智之準備好了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老婦腳卡地鐵縫隙 眾人合力推百噸車廂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分