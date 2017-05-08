老婦腳卡地鐵縫隙 眾人合力推百噸車廂

中國一名老婦搭乘地鐵時，不慎失足腳在卡車廂與月台間縫隙，乘客見狀紛紛起身推動車廂，使老婦順利脫困。（圖取自廣州日報）

2017-05-08 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一名老婦搭乘地鐵時，不慎失足腳卡在車廂與月台間縫隙，緊要關頭之際，其餘乘客未冷眼旁觀，紛紛起身協助推動100噸重的車廂，5分鐘後老婦終於順利脫困。

根據《廣州日報》報導，本月6日，該名老婦搭乘地鐵到六號線區莊站下車時不慎跌倒，右腳卡在車廂與月台間縫隙，現場乘客見狀有的起身協助推動車廂，有的離開車廂以減輕重量，有的則站到車廂另一側，好讓車身傾斜拉大空隙，不久後地鐵站務員則拿來潤滑劑，在眾人的協助之下，老婦的腿也順利拔出。

報導指出，老婦並無大礙，僅右膝輕微擦傷，廣州地鐵則表示，列車行駛中會不斷擺動，因此在設計上車廂與月台間會有10釐米的空隙，事後，地鐵站也在事發處貼上提醒標示，以確保乘客安全。