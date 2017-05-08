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習近平向新科法國總統祝賀 努力推動戰略夥伴關係

2017-05-08  21:37

〔即時新聞／綜合報導〕法國中間派「前進黨」黨魁馬克宏今日當選法國總統，中華人民共和國國家主席習近平發出賀電表示祝賀，並表示，期待中法關係穩定發展，共同努力推動中法戰略夥伴關係。

根據《新華社》報導，習近平今日向馬克宏拍發的賀電指出，中法關係具有重要的戰略意義以及國際影響，近年也持續健康地穩定發展。習近平表示，中法同為聯合國安全理事會常任理事國，對維護世界和平與發展擔負重要的責任。習近平表示，保持中法兩國穩定發展，不僅對兩國人民有益，也有利於世界，中方願同法方攜手合作，努力推動緊密持久的全面戰略夥伴關係。

法國總統大選第二輪結果今天出爐，39歲的馬克宏以66%的得票率擊敗對手勒班贏得大選。

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  • 習近平發出賀電表示祝賀，並表示，期待中法關係穩定發展，共同努力推動中法戰略夥伴關係。（美聯社）

    習近平發出賀電表示祝賀，並表示，期待中法關係穩定發展，共同努力推動中法戰略夥伴關係。（美聯社）

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