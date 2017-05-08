| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

澳門提款機 認身分證也認臉

2017-05-08  19:35

〔編譯周柏憲／綜合報導〕澳門政府為了加強監控中國銀行卡在澳門自動櫃員機（ATM）的提款業務，澳門的ATM將分階段全面引入「KYC」（認識你的客戶）技術，升級身分審查。

港煤報導，澳門政府宣布，使用貼有「KYC ATM」標識的櫃員機提款時需出示中國居民身份證，讓ATM辨識容貌並核實身份資料後才能提款；持有澳門的銀行卡及其他地區銀行卡的客戶則不受影響。

摩根大通分析師DS Kim曾在報告中表示，使用多張銀行卡在澳門ATM領取現金已司空見慣，甚至出現使用他人帳戶或銀行卡領現的狀況。

澳門政府發言人表示，金融部門將分階段加強中國銀行卡在澳門ATM提款業務的監控工作，加強對取款人的身份辨識，尤其針對博弈娛樂場所附近的設備。

澳門金融部門則說，相關措施是為了確保當地金融系統的安全，有助「打擊清洗黑錢財務行動」和保障中國銀行卡持卡人權益。

路透分析，中國當局為了支持人民幣，自2016年下半年開始實施管控，讓個人與企業難以將人民幣流出中國。

恰巧的是，全國人大常委會委員長張德江在今日（8）訪澳門前，澳門司法警察局以「維護安全與穩定」為由，突擊澳門多家博弈場、網吧、酒吧等場所，共調查790人。

廣告
  • 澳門政府為了加強監控中國銀行卡在澳門ATM的提款業務，對提款機進行分階段升級身分審查。（路透）

    澳門政府為了加強監控中國銀行卡在澳門ATM的提款業務，對提款機進行分階段升級身分審查。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ATM 澳門 澳門博弈 身分
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：澳門提款機 認身分證也認臉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.