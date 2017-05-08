澳門提款機 認身分證也認臉

2017-05-08 19:35

〔編譯周柏憲／綜合報導〕澳門政府為了加強監控中國銀行卡在澳門自動櫃員機（ATM）的提款業務，澳門的ATM將分階段全面引入「KYC」（認識你的客戶）技術，升級身分審查。

港煤報導，澳門政府宣布，使用貼有「KYC ATM」標識的櫃員機提款時需出示中國居民身份證，讓ATM辨識容貌並核實身份資料後才能提款；持有澳門的銀行卡及其他地區銀行卡的客戶則不受影響。

摩根大通分析師DS Kim曾在報告中表示，使用多張銀行卡在澳門ATM領取現金已司空見慣，甚至出現使用他人帳戶或銀行卡領現的狀況。

澳門政府發言人表示，金融部門將分階段加強中國銀行卡在澳門ATM提款業務的監控工作，加強對取款人的身份辨識，尤其針對博弈娛樂場所附近的設備。

澳門金融部門則說，相關措施是為了確保當地金融系統的安全，有助「打擊清洗黑錢財務行動」和保障中國銀行卡持卡人權益。

路透分析，中國當局為了支持人民幣，自2016年下半年開始實施管控，讓個人與企業難以將人民幣流出中國。

恰巧的是，全國人大常委會委員長張德江在今日（8）訪澳門前，澳門司法警察局以「維護安全與穩定」為由，突擊澳門多家博弈場、網吧、酒吧等場所，共調查790人。