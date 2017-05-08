中國漁民捕獲極危黃唇魚 賣得逾1500萬元
2017-05-08 23:38
中國有艘福建籍漁船4日於閩粵交界海域捕獲了一條61公斤重的極危物種「黃唇魚」，賣得了347萬人民幣（約新台幣1538萬元）。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國有艘福建籍漁船4日於閩粵交界海域捕獲了一條61公斤重的「黃唇魚」，黃唇魚被認為是上等補品，魚鰾價格更是高昂，在經過數輪競標後，這條黃唇魚被一名深圳客人以每500公克2萬8500人民幣（約新台幣12萬6340元）買走，總價高達347萬多人民幣（約新台幣1538萬元）。
《中國青年網》報導，黃唇魚是中國的特有種，又稱金錢鰵，閩粵人稱金錢鮸，溫州人稱黃甘，是海中一種珍貴魚種，目前已經接近極危滅絕的狀態，在中國被列為國家二級重點保護野生動物。
報導稱，中國的老漁民表示，黃唇魚在1940年代以前，溫州沿海各地常有捕撈，被視為「上等大補品」，黃唇魚的魚鰾更是珍貴，有「貴如黃金」之稱。
此事引發中國網友熱議，有人戲稱：「一筷子幾千塊人民幣就不見了」，但也有人指出，這魚是瀕危滅絕動物應該不能賣，認為此舉犯法，還有人稱：「外國人捕到稀有魚類和特大魚類首先想到的是放生，中國人首先想到吃，想到賣錢，中國尚處於動物世代，天壤之別。」
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