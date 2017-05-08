馬克宏的風範 這個舉動讓噓爆他的人瞬間安靜

馬克宏以超過66%的得票率成為下一屆法國總統，支持者開心喝采。（彭博）

2017-05-08 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選結果出爐，馬克宏以超過66%的得票率成為拿破崙以來，最年輕的法國總統。這位39歲崛起的政治新星於公於私都被大眾放大檢視，其中有人指出，馬克宏之所以能如此受歡迎的秘訣，在於他擅於傾聽。

綜合媒體報導，先前極右翼對手勒班，至馬克宏家鄉亞眠（Amiens）一處將於明年6月關閉廠的烘乾機廠造勢時，承諾反全球化並保障絕不關廠、課徵海外重稅獲得熱烈喝采。

不同於對手勒班的大膽許諾，因馬克宏支持全球化，到場時慘遭當地鄉親狂噓、嘲諷，但馬克宏仍不急著發表政見、解釋他的選擇，而是先將麥克風遞給勞工，傾聽完畢後，再一個一個回答問題，馬克當時指出：「我沒有辦法給予一個不關廠的空洞承諾，但若是後續裁員整頓沒有規劃妥善，我也不會接受」。

雖不同於勒班受到的熱烈歡迎，但卻意外讓當地居民瞬間安靜，當地一名員工表示：「我不知道他能否真正的幫到我們，但至少他在嘗試，而且是用一種平靜且誠懇的方式。」，或許他沒有贏得家鄉的選票，但這樣的人格特質卻讓他贏得了勞工的尊重。