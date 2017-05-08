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聯軍圍剿成功 IS分支頭目被擊斃！

美軍駐阿富汗司令尼克森表示，「此次成功的聯合行動，讓我們在消滅IS行動中取得勝利又邁出一步。」（法新社）

2017-05-08  16:47

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）阿富汗分支的頭目哈希卜（Abdul Hasib）美國時間7日證實遭擊斃，攻擊由阿富汗與美國聯軍共同發動，除了哈希卜之外，外傳還有其他IS的高階領導人也被擊斃。

綜合外媒報導，美軍7日發表聲明，數十名阿富汗和美軍特種部隊在上月底阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）發動攻擊，打死包含哈希卜在內等35名IS聖戰士和幾名高階指揮官。

美軍駐阿富汗司令尼克森將軍（John Nicholson）強調，「此次成功的聯合行動，讓我們在消滅IS行動中取得勝利又邁出一步。」阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）7日也發布哈希卜被擊斃的消息。

報導指出，哈希卜去年才接任阿富汗分之的頭目，他的上一任頭目被美國無人機襲擊時死亡，過去哈希卜曾在3月8日發動阿富汗首都喀布爾的攻擊，當時造成30多人死亡、50多人受傷。

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