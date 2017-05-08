親中杜特蒂指示 美菲年度軍演兵力砍半

（由左至右），菲國「肩並肩」指揮官拉克塔、美國駐菲大使金成、菲國國防部長羅倫沙納、菲國外交部次長阿巴狄亞、菲國參謀總長安紐、以及美軍中將尼科遜在「2016美菲肩並肩聯合軍演」的開幕式上交叉握手合照。（美聯社）

2017-05-08 15:51

〔編譯周柏憲／綜合報導〕經過數個月的紛擾不定，美國與菲律賓的軍隊今天（8）展開代號「肩並肩」年度聯合軍演，目標為應對災難和執行反恐行動，但兩國兵力比去年少了一大半，也排除國土保衛與海上安全的演習項目。

美聯社與菲媒「Rappler」報導，今年度參與為期10天「肩並肩」聯合軍演的美菲士兵數量為5400人，包含2600名美軍與2800名菲國士兵，規模比去年的11000人少了5600人。

另外，「肩並肩」的南海（菲稱西菲律賓海）海上演習包含兩棲登陸演習以及發射長程導彈等實彈演練，警告中國意味濃厚，因而成為美菲軍演的重頭戲，但今年遭到取消。

今年度兩國軍演的更動，均由菲律賓總統杜特蒂指示。菲國「肩並肩」指揮官拉克塔（Oscar Lactao）表示，今年軍演的目標為人道救援、災難應對、以及打擊恐怖主義，這是杜特蒂想要執行的方向。

美聯社分析，杜特蒂自去年6月就職後，對南海與中國的態度比菲律賓前總統艾奎諾三世軟化，甚至砍掉部分軍演，而且杜特蒂與美國安全政策的立場相左，同時與中國和俄國擴大安全合作關係。