內部文件曝光 川普自稱是夏普粉絲
2017-05-08 15:53
日媒披露夏普內部文件，裏頭提到美國總統川普自稱是夏普粉絲。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘於4月底拜訪美國白宮兩次，日媒今日披露夏普內部文件顯示，川普在接見過程中，表示自己是夏普的粉絲，很期待夏普的產品。
據《時事通信社》報導，在鴻海副董事長暨夏普公司社長戴正吳給夏普員工的文件中，提到4月28日他與郭台銘在與川普會談時，川普說出了自己對夏普的感覺。文件中還說明，4月27日時郭台銘和戴正吳是與白宮幕僚見面，討論投資美國的事宜。
文件裡指出，他們在會談中並沒有談到收購東芝半導體產業的事情，不過，鴻海和夏普都有考慮在美國設立液晶面板工廠。
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