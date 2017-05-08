川普次子說溜嘴！ 稱俄羅斯金援自家高球場
2017-05-08 16:06
川普的二兒子曾透露，川普的高爾夫球場或俄羅斯金援。（圖擷自《每日電訊報》）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯關係引發多方揣測，過去他的二兒子艾瑞克（Eric Trump）曾不小心透露，川普曾在高爾夫球場獲得來自俄羅斯的資金，最近被美媒揭露，引發不小話題，不過艾瑞克本人否認此說法，直說消息「完全是垃圾」。
美國聯邦調查局仍在調查俄羅斯去年干預美國大選的指控，許多人質疑川普與俄羅斯的關係。多家外媒7日報導，川普的兒子過去也曾不小心說溜嘴，「我們（高爾夫球場）不仰賴美國銀行，我們所有需要的資金都可從俄羅斯取得。」
報導指出，高爾夫球作家道德森（James Dodson）上週五在波士頓國家公共廣播電台透露，過去曾與川普家族一起打球，過程中艾瑞克曾做上述表示，川普當天也隨口丟出一句，他有獲得一億美元資金的管道。
針對道德森說法，艾瑞克受訪時強調「完全是垃圾」，這只是某個人回憶3年前透過第3者聽到的事情，這不是真的！他也說，「川普集團完全擁有這些高爾夫球場，和俄羅斯投資人完全沒關係。」
另外報導也提到，川普大兒子小川普（Donald Trump Jr.）也曾在2008年一個房地產大會上表示，「我們正在遍及各個地方，主要是俄羅斯。」
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