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誇張！ 飛機飛行途中 機長竟在商務艙呼呼大睡

巴基斯坦一名機長竟在飛機起飛不久後，從駕駛艙溜到商務艙去睡覺，被乘客拍下照片並向空服員投訴。（圖擷自《鏡報》）

2017-05-08  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦國際航空公司（PIA）一名資深機長，竟在跨國航班飛行途中溜出駕駛艙，跑去商務艙呼呼大睡，任由一名正在受訓的實習機師駕駛搭載約300名乘客的飛機，有乘客拍下照片並向空服員投訴，這名機長已遭航空公司停職並接受調查。

綜合外媒報導，這起離譜的事件發生在上個月26日，這名不負責任的機長哈斯米（Amir Akhtar Hashmi）當天負責駕駛從巴基斯坦首都伊斯蘭堡飛往英國倫敦的班機，就在飛機起飛不久後，哈斯米竟然放著應該由他訓練的實習機師不管，溜出駕駛艙，跑到商務艙用藍色毛毯蓋頭而睡，這架飛機約300名乘客的性命當然就掌握在受訓中的實習機師手上。

當時有乘客看到哈斯米穿著制服在睡覺，認為這實在不妥，就拍下照片並向空姐投訴，哈斯米則是睡了2個半小時後才返回駕駛艙。哈斯米是巴基斯坦飛行員協會（PALPA）前主席，他的職責是整體控制客機和培訓副機師，事發後他也遭航空公司停職。

根據慣例，一般機師可以在長途機中到駕駛艙的休息室短暫休息，但必須是兩位機師一起輪值時才有睡覺時間，且一次只能有一人休息。

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  • 機長哈斯米偷溜到商務艙去睡覺，睡了2個半小時後才返回駕駛艙。（圖擷自《鏡報》）

    機長哈斯米偷溜到商務艙去睡覺，睡了2個半小時後才返回駕駛艙。（圖擷自《鏡報》）

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