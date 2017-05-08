中國海警船航向釣魚台 日稱遭侵、中駁巡航

日本海上保安本部指出，中國海警局今上午派出4艘海警船入侵日本位於釣魚台的「領海」，中國國家海洋局則指稱，海警船編隊在「釣魚島領海內」巡航。（路透）

2017-05-08 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上保安本部指出，中國海警局今日上午派出4艘海警船入侵日本位於釣魚台的「領海」，海上保安本部對中國海警船入侵「領海」的作為進行警告及監視。中國國家海洋局則在官網指稱，海警船編隊在「我釣魚島領海內」巡航。

根據日本《NHK》報導，負責管轄沖繩縣周邊海域的日本海上保安本部第11管區指出，4艘中國海警傳在當地時間今日上午9點30分至10點之間，相繼入侵釣魚台周邊的「日本領海」，在「領海」內航行約1小時30分，4艘海警船到中午後才相繼向釣魚台西南方駛離。

而此次是中國海警船第12次入侵日本「領海」，上一次海警船入侵日本「領海」則是在4月24日。