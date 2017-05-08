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同樣差24歲！馬克宏、川普愛妻比一比...

川普與馬克宏夫婦比一比。（合成圖；彭博、路透）

2017-05-08  14:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國新任總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦，與美國總統川普（Donald Trump）伉儷，同樣都是相差24歲的「忘年戀」，不過，一個是女大男小，另一為男大女小，讓人不禁好奇，兩者間到底有何差異！

綜合媒體報導，出生「醫生世家」的馬克宏與「巧克力公主」布莉姬（Brigitte Macron）的浪漫故事，起於1992年，當時15歲的馬克宏，是某私校的戲劇社成員，而已婚的布莉姬，則是社團的戲劇老師。兩人交往後，屢遭男方父母勸阻，馬克宏甚至被送去巴黎讀書，但多年來一直保持聯絡，布莉姬為了跟他在一起，斷然與銀行家丈夫離婚，2007年搬至巴黎，與他共結連理，育有3名女子、7個孫子。

「金融業大亨」川普與「賣車的女兒」梅蘭妮亞（Melania Trump），1998年於紐約1場派對上邂逅彼此，當時川普剛與第2任妻子瑪拉（Marla Maples）離婚，他一見到梅蘭妮亞，就被迷得神魂顛倒，主動向她要電話，並開始交往，直至2005年，川普豪擲逾120萬美金（約新台幣3600萬元）訂製婚紗、15克拉戒指與辦婚宴，風光迎娶梅蘭妮亞，隔年生下愛的結晶巴倫（Barron William Trump）。2016年川普以黑馬之姿，獲選為第45任美國總統，梅蘭妮亞成了第一夫人。

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