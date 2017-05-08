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巴黎抗議者要「馬克宏下台」 警用催淚瓦斯驅逐

法國巴黎東部街頭有約300名抗議者要新任總統馬克宏下台。（圖截自「Sputnik France‏」推特）

2017-05-08  15:20

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統選舉第二輪決選結果出爐，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）以66%的得票率，擊敗得票率34％的勒班（Marine Le Pen），以39歲之齡成為法國史上最年輕總統。不過，選舉結果才剛出爐沒多久，巴黎街頭就出現抗議示威，多人高喊要馬克宏下台，當地警方還動用催淚瓦斯來對付抗議群眾。

綜合外媒報導，在馬克宏當選法國總統之後，約有300名抗議者聚集在巴黎東部街頭，高喊要「馬克宏下台」，抗議者還朝警方扔擲瓶罐等各種物品示威，警方只好動用催淚瓦斯來驅散抗議群眾，抗議現場還傳出有三次爆炸聲響。

有一名俄羅斯女記者在報導抗議現場時，一度遭法國警方拘留，檢查完隨身物品獲得釋放。據瞭解，至少有15名抗議者被逮捕，有多人受傷，法國多個城市在同一時間也發生示威活動。

巴黎東部街頭聚集約300名抗議者。（圖截自「Sputnik France‏」推特）

巴黎警方動用催淚瓦斯來對付抗議群眾。（圖截自「Sputnik France‏」推特）

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