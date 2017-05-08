野豬逛京都大街 闖飯店大廳咬人被壓制

2017-05-08 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕一隻野豬昨日闖入位於日本京都市東山區的威斯汀飯店（The Westin Miyako Kyoto Hotel），飯店人員和警察一同「壓制」這頭野豬，一位68歲的工作人員則在壓制過程中被野豬咬傷。

綜合日媒報導，這頭身長1.1公尺的野豬疑似因為迷路，從飯店地下一樓的自動門進入飯店，隨後沿著樓梯跑到一樓大廳，此時野豬被一名68歲的飯店工作人員發現，他和其他飯店人員及警察合力壓制這頭野豬，這名工作人員的大腿和右手因此受傷，一旁旅客也拍下野豬遭到壓制的過程，野豬闖入飯店的過程也被監視器拍下。

威斯汀飯店主管濱本康夫直言，在這裡工作24年來，第一次看到野豬這種野生動物跑到飯店裡面，日後會針對此事進行深切檢討。由於威斯汀飯店附近有知恩院、南禪寺等著名景點，觀光客眾多，但並沒有遊客因此受傷。

京都市林業振興課指出，市內東山、山科兩區在2016年捕捉到128頭野豬，京都市動物園副園長坂本英防指出，都市周邊有豐富的食物資源，可能是吸引野豬到都市周邊覓食，進而造成野豬在市區內數量激增的原因。