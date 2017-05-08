南韓明總統大選 開票結果10日凌晨大勢底定
2017-05-08 13:08
南韓中央選舉管理委員會預測，10日凌晨2到3點就可以大致確定新任南韓總統人選。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選將於明日（9日）登場，開票時間則將在當地時間10日上午6至7點結束，不過南韓各界預測，大選結果最快在9日晚間11點就會出現初步輪廓，南韓中央選舉管理委員會預測，10日凌晨2到3點就可以大致確定新任南韓總統人選。
根據南韓《韓聯社》報導，南韓中央選舉管理委員會指出，此次南韓第19屆總統選舉開票作業將於大選隔天的10日上午6至7點結束，並計畫於10日上午8到10點召開全體會議宣布新總統人選。中央選舉管理委員會預測，新任總統人選將在開票率達到70至80％時確定，不過南韓各界認為大選結果最快在9日晚間11點就會出現初步輪廓。
本屆南韓總統大選投票截止時間從以往的晚間6點延後至晚上8點，加上選票長度從上屆的15.6公分增長到28.5公分，導致票務機器處理速度變慢，開票時間較以往拉長。另外，也有社會輿論擔心開票工作有作弊可能，而為了讓選票可以用人工確認，南韓中央選舉管理委員會也調降計票機的處理速度。
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