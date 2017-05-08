| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苗市聯大路7機車連環撞 7大學生受傷
 首頁 > 國際

南韓明總統大選 開票結果10日凌晨大勢底定

南韓中央選舉管理委員會預測，10日凌晨2到3點就可以大致確定新任南韓總統人選。（歐新社）

2017-05-08  13:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選將於明日（9日）登場，開票時間則將在當地時間10日上午6至7點結束，不過南韓各界預測，大選結果最快在9日晚間11點就會出現初步輪廓，南韓中央選舉管理委員會預測，10日凌晨2到3點就可以大致確定新任南韓總統人選。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓中央選舉管理委員會指出，此次南韓第19屆總統選舉開票作業將於大選隔天的10日上午6至7點結束，並計畫於10日上午8到10點召開全體會議宣布新總統人選。中央選舉管理委員會預測，新任總統人選將在開票率達到70至80％時確定，不過南韓各界認為大選結果最快在9日晚間11點就會出現初步輪廓。

本屆南韓總統大選投票截止時間從以往的晚間6點延後至晚上8點，加上選票長度從上屆的15.6公分增長到28.5公分，導致票務機器處理速度變慢，開票時間較以往拉長。另外，也有社會輿論擔心開票工作有作弊可能，而為了讓選票可以用人工確認，南韓中央選舉管理委員會也調降計票機的處理速度。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 南韓總統 韓國總統大選
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：南韓明總統大選 開票結果10日凌晨大勢底定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.