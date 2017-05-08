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布莉姬「教」出法國總統！ 馬克宏聘妻入閣管教育

2017-05-08  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕法國大選結果出爐，由39歲的馬克宏勝出，其妻布莉姬也成為法國準第一夫人。曾是馬克宏戲劇老師的布莉姬未來將隨夫加入執政團隊，處理教育方面的政策。

馬克宏與布莉姬相差24歲的師生戀，多年來備受討論，馬克宏17歲時不畏輿論、堅定的許下將來要和布莉姬結婚的承諾，如今兩人早已結婚多年，馬克宏也即將成為法國總統。未來，馬克宏將賦予「第一夫人」一個正式職位、讓妻子入閣處理教育方面的政策，並且不支薪。

馬克宏與布莉姬從師生關係變成戀人，最後共結連理，兩人在媒體前始終形影不離，馬克宏總是緊緊牽著布莉姬。未來，布莉姬也將夫唱婦隨、跟著老公一起在執政版圖上努力。

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  • 馬克宏當選法國總統以後，準第一夫人布莉姬也宣布未來將加入執政團隊，擔任不支薪的政府職。（美聯社）

    馬克宏當選法國總統以後，準第一夫人布莉姬也宣布未來將加入執政團隊，擔任不支薪的政府職。（美聯社）

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