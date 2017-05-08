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39歲馬克宏有3子7孫 繼女還是同班同學

法國剛出爐的新任總統馬克宏與愛妻布莉姬。（美聯社）

2017-05-08  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕馬克宏（Emmanuel Macron）以66％的得票率，擊敗34％的勒班（Marine Le Pen），成為新任法國總統。他獲勝的原因，除年輕有為、走中間路線、具有經濟背景，與太太鶼鰈情深的良好形象，也是關鍵之一，這段相差24歲的忘年戀，再度成為眾人津津樂道的話題。

綜合媒體報導，39歲的馬克宏，不僅是該國史上最年輕的總統，還老早就當了阿公。他與高中老師、大他24歲的妻子布莉姬（Brigitte Macron），共育有3名子女、7個孫子。

外界雖以「驚世師生戀」形容馬克宏與準「第一夫人」布莉姬的組合，但兩人站在一起卻毫無違和感，並與繼子女們相處融洽。

馬克宏的繼子薩巴斯汀（Sébastien），比他大2歲；繼女勞倫斯（Laurence），曾是他的同班同學，還讚「上知天文、下知地理」的他，是個令人驚豔的傢伙；老么蒂費納（Tiphaine）則在自己的競選團隊當律師。

巧合的是，1946年生的美國狂人總統川普（Donald Trump）與1970年生的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），一樣相差24歲，但因川普髮色金偏白，梅蘭妮亞是茶棕色，相較於馬克宏夫婦，畫面似乎「沒那麼和諧」，未來4人若有機會「同框」，勢必將備受關注。

美國總統川普與梅蘭妮亞。（美聯社）

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