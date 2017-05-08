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強國超扯詐騙 她以為向ATM倒可樂會還錢...

中國婦女遭詐騙後，以為倒可樂進去ATM就能取回鈔票。（圖擷自「新浪網」）

2017-05-08  11:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名33歲婦人張玲（化名），去年11月3日在家裡帶小孩時，忽然接到詐騙電話，告訴她欠了1300人民幣（約新台幣5650元）電話費，張玲慌亂之下轉帳給對方5300人民幣（約新台幣2萬3000元），她事後發現不對想要取回，歹徒教她拿可樂倒進ATM就會吐錢還她，沒想到婦人真的照做。

據《新浪網》報導，張玲當時接到電話，對方通知她積欠聯通公司電話費，有可能是身分資料被洩露，因此提供「北京公安局」的電話，請她打過去查核。結果「北京公安局」一字不漏地說出張玲的姓名、身分證字號、電話號碼，告訴張玲她的金融卡已經被盜，要她把帳戶裡的錢匯到指定戶頭。

張玲驚慌之下，把2張金融卡裡的5300人民幣轉到指定帳戶，隔天她又打給「北京公安局」，想要把錢拿回來，對方則教她「買可樂灌入自動提款機」，機器就會吐出一張票券，拿著這張票券去找當地警察就可以拿到退還的錢了。

張玲不疑有他，還真的從家裡拿了可樂去倒，但ATM都沒有吐出票券，反而顯示故障了，讓她當場嚇傻。繼續聯絡「北京公安局」後，對方強調是張玲倒的可樂不夠，結果她又買了一大瓶可樂，去另一家銀行的ATM操作。

沒想到這次倒完可樂，張玲似乎還真的拿到一張票券，交給附近警察時竟得知自己被騙。由於銀行的ATM遭到毀損，因此銀行方面也連忙報案，在今年5月6日終於找到張玲，這時才讓張玲誇張的受騙過程曝光。但除了她之前被騙的5300人民幣之外，2台ATM的維修費還要6萬多人民幣（約新台幣26萬元）。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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