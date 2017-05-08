你敢挑戰嗎？ 德國世界第一長吊橋開放「試膽」

德國世界第一長的步行吊橋「泰坦RT」週日（7日）正式對外開放，吸引不少遊客前往試膽挑戰。（圖擷自「Titan-RT」臉書粉絲團）

2017-05-08 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕許多遊客都愛走上吊橋體驗漫步天空的感覺，橋下美景盡收眼裡，而德國中部小鎮「Oberharz am Brocken」最近就興建完成一座長達458公尺，擊敗俄羅斯索契439公尺長的「天空公園橋」，成為世界第一長的步行吊橋「泰坦RT」（Titan-RT），週日（7日）正式對外開放，吸引不少遊客前往試膽挑戰。

綜合外媒報導，「泰坦RT」吊橋位在德國北部哈爾茨（Harz）地區，該座吊橋橫跨當地海拔最高的大型水庫拉普博德，位於水庫水面上方100公尺處。據資料指出，該座吊橋固定在山谷兩邊的巨石上，能夠承受947噸拉力，寬度約1.2公尺，高度約1.3公尺，用不銹鋼網打造而成，官方指出，遊客甚至在橋上可以挑戰約70公尺的高空彈跳。

「泰坦RT」吊橋由奧地利一家專業公司設計建造，花了將近10個月建造完成，而設計、規畫加建造前後共花了超過5年時間，該吊橋的成人門票為6歐元（約200元新台幣），兒童（4-14歲）門票為4歐元（約新台幣130元），吊橋上禁止攜帶折疊椅。

「泰坦RT」吊橋橫跨德國海拔最高的大型水庫拉普博德。（圖擷自「德國之聲」）