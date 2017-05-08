| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苗市聯大路7機車連環撞 7大學生受傷
 首頁 > 國際

你敢挑戰嗎？ 德國世界第一長吊橋開放「試膽」

德國世界第一長的步行吊橋「泰坦RT」週日（7日）正式對外開放，吸引不少遊客前往試膽挑戰。（圖擷自「Titan-RT」臉書粉絲團）

2017-05-08  12:18

〔即時新聞／綜合報導〕許多遊客都愛走上吊橋體驗漫步天空的感覺，橋下美景盡收眼裡，而德國中部小鎮「Oberharz am Brocken」最近就興建完成一座長達458公尺，擊敗俄羅斯索契439公尺長的「天空公園橋」，成為世界第一長的步行吊橋「泰坦RT」（Titan-RT），週日（7日）正式對外開放，吸引不少遊客前往試膽挑戰。

綜合外媒報導，「泰坦RT」吊橋位在德國北部哈爾茨（Harz）地區，該座吊橋橫跨當地海拔最高的大型水庫拉普博德，位於水庫水面上方100公尺處。據資料指出，該座吊橋固定在山谷兩邊的巨石上，能夠承受947噸拉力，寬度約1.2公尺，高度約1.3公尺，用不銹鋼網打造而成，官方指出，遊客甚至在橋上可以挑戰約70公尺的高空彈跳。

「泰坦RT」吊橋由奧地利一家專業公司設計建造，花了將近10個月建造完成，而設計、規畫加建造前後共花了超過5年時間，該吊橋的成人門票為6歐元（約200元新台幣），兒童（4-14歲）門票為4歐元（約新台幣130元），吊橋上禁止攜帶折疊椅。

「泰坦RT」吊橋橫跨德國海拔最高的大型水庫拉普博德。（圖擷自「德國之聲」）

官方稱遊客可以在「泰坦RT」吊橋上進行高空彈跳。（圖擷自「szene38.de」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界第一長 吊橋 天空吊橋 德國 泰坦RT
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：你敢挑戰嗎？ 德國世界第一長吊橋開放「試膽」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.