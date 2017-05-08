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老公手機不給看！ 強國妻崩潰跳河相逼

2017-05-08  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州晉江1名女子，懷疑丈夫外遇，要求查看手機遭拒，一時情緒崩潰，竟欲投河自盡

綜合媒體報導，4日下午5時許，青陽街金瑪國際酒店附近，有名女子覺得老公怪怪的，要求交出手機，但對方因反感堅拒，兩人起口角，被推了一把的女子，衝出家門，跑到河道上，揚言跳河輕生。

女子丈夫隨後趕抵現場，試圖說服她別這麼衝動，但女子正在氣頭上，摀耳抱頭痛哭、雙腳抖個不停，完全不顧老公好言相勸，破口大罵「我要你去死，你死嗎？現在就去給車子撞死你」，雙方僵持30分鐘，引起眾人圍觀。

儘管大家跟她說，「河水這麼髒跳下去幹嘛」、「跳了等一下還要洗胃」等話，女子仍不為所動；趁她注意力被胞姐吸引時，丈夫直接從後方一把抱住，將妻子帶離河邊，但她不停地扭動掙扎，還差點滑下去，一旁待命的消防人員與民眾見狀，趕緊上前協助，結束這場鬧劇。

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  • 中國福建泉州晉江1名女子，懷疑丈夫外遇，要求查看手機遭拒，一時情緒崩潰，試圖跳河相逼。（圖擷取自中國《網易》）

    中國福建泉州晉江1名女子，懷疑丈夫外遇，要求查看手機遭拒，一時情緒崩潰，試圖跳河相逼。（圖擷取自中國《網易》）

  • 女子丈夫直接從後方一把抱住，但妻子卻不停地瘋狂掙扎。（圖擷取自中國《網易》）

    女子丈夫直接從後方一把抱住，但妻子卻不停地瘋狂掙扎。（圖擷取自中國《網易》）

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