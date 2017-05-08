馬克宏、勒班都不選？ 33％法國選民棄權、投廢票

法國舉行第二輪總統決選，有接近三分之一的法國選民不是棄權就是投廢票。（法新社）

2017-05-08 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬克宏（Emmanuel Macron）以66.06％的得票率，擊敗得票率34％的勒班（Marine Le Pen），以39歲之齡成為法國史上最年輕總統，不過此次選舉有接近三分之一的法國選民不是棄權就是投廢票。

綜合外媒報導，法國官方數據顯示，此次投票率為74.6％，但其中有11.5％的票是空白選票或廢票，有效投票率為66.1％，低於第一輪的75.8％。另外則有25.38％的有效登記選民棄權，顯示出有三分之一的法國選民對這2位候選人還存有疑慮，選擇投廢票或棄權。

法國洛林（Lorraine）大學政治科學教授賈多（Anne Jadot）談到廢票現象，指出：「每3個法國人就有1個決定不從2名候選人中做出選擇，對總統大選來說，這數字真的很多。」