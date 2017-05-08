| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

綿羊尷尬了...卡在山縫動彈不得

英國一隻綿羊卡在山縫中。（圖擷自《每日電訊報》）

2017-05-08  09:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國托德摩登（Todmorden）的山區，日前有一隻綿羊失足掉下岩壁，卡在縫隙中動彈不得，西約克郡消防局出動10名消防員，七手八腳地將綿羊搶救出來，他們認為綿羊之所以沒有墜落，是因為牠厚重的羊毛讓牠成功卡住。

據《每日電訊報》報導，在5月1日晚間7時許，有登山客目擊到卡住的綿羊，通報當局後，10名訓練有素的救難隊員來到現場，不過他們這次要救的是一隻羊。山縫只有40公分的空間，讓救援過程頗顯困難，消防員先垂降到綿羊的身旁，再小心翼翼地為綿羊穿上背帶，這才順利將牠垂吊出來。

這群救難漢子完成工作後，親切地將綿羊命名為多莉（Dolly），多莉在晚間9時許脫困且毫髮無傷，牠開心地跑回自己所屬的羊群繼續生活。

10名消防員趕赴現場救援。（圖擷自《每日電訊報》）

綿羊被救出後毫髮無傷。（圖擷自《每日電訊報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物 綿羊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：綿羊尷尬了...卡在山縫動彈不得


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.