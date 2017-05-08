綿羊尷尬了...卡在山縫動彈不得

英國一隻綿羊卡在山縫中。（圖擷自《每日電訊報》）

2017-05-08 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國托德摩登（Todmorden）的山區，日前有一隻綿羊失足掉下岩壁，卡在縫隙中動彈不得，西約克郡消防局出動10名消防員，七手八腳地將綿羊搶救出來，他們認為綿羊之所以沒有墜落，是因為牠厚重的羊毛讓牠成功卡住。

據《每日電訊報》報導，在5月1日晚間7時許，有登山客目擊到卡住的綿羊，通報當局後，10名訓練有素的救難隊員來到現場，不過他們這次要救的是一隻羊。山縫只有40公分的空間，讓救援過程頗顯困難，消防員先垂降到綿羊的身旁，再小心翼翼地為綿羊穿上背帶，這才順利將牠垂吊出來。

這群救難漢子完成工作後，親切地將綿羊命名為多莉（Dolly），多莉在晚間9時許脫困且毫髮無傷，牠開心地跑回自己所屬的羊群繼續生活。

10名消防員趕赴現場救援。（圖擷自《每日電訊報》）