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馬克宏當選法國最年輕總統 歐蘭德讚賞「巨大勝利」

馬克宏拿下超過65％的選票，擊敗得票率34％的極右派政黨「民族陣線」勒班，以39歲之齡成為法國史上最年輕總統。（彭博社）

2017-05-08  09:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統選舉第二輪決選結果出爐，中間派馬克宏（Emmanuel Macron）拿下超過65％的選票，擊敗得票率34％的極右派政黨「民族陣線」勒班（Marine Le Pen），現任總統歐蘭德（ Francois Hollande）也向馬克宏道賀，並強調這次勝選是場「巨大的勝利」。

綜合媒體報導，歐蘭德5日曾表示，希望馬克宏盡可能斬獲更多選票，並看好馬克宏勝選，他也曾在2014年提拔馬克宏，將他任命為經濟部長。而在馬克宏確定勝選之後，以39歲之齡成為法國史上最年輕總統，歐蘭德第一時間致電，向馬克宏表達祝賀之意。

歐蘭德指出，馬克宏的「巨大勝利」證實了絕大多數的法國公民想要圍繞共和國價值，並且可以視為法國對歐盟及走向世界的承諾。

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  • 現任總統歐蘭德向馬克宏道賀，並強調這次勝選是場「巨大的勝利」。（歐新社）

    現任總統歐蘭德向馬克宏道賀，並強調這次勝選是場「巨大的勝利」。（歐新社）

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