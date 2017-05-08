嫌咖哩飯汁不夠 華裔夫妻砸碗潑咖啡咬人

2017-05-08 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕惡劣！新加坡1對30多歲中國裔夫妻檔日前外出用餐時，因不滿咖哩飯汁太少，要求退款被拒，一氣之下砸碗、潑咖啡，甚至咬傷女老闆！

綜合媒體報導，事件發生在5日中午12時許，這對夫婦於加基武吉一處販售日、韓式料理的攤販，點了4新幣（約新台幣86元）的咖哩飯，但兩人嫌汁不夠，要求退款，50多歲女老闆以對方態度不佳拒絕。

不料，女子突然拿起桌上的碗，朝女老闆扔過去，差點被砸中的女老闆憤而報警，夫婦聞言瞬間變臉，辯有急事要先走，但老闆娘追出來，擋在兩人面前，表示等警察來再說，雙方爆發口角，互相推擠拉扯近20分鐘。

中國裔夫婦眼見逃不了，再度襲擊女老闆，不僅又打又咬，還潑咖啡，連路人都看不下去，幫忙攔住這對惡質夫妻檔，直至警方趕抵現場處理。

女老闆表示，若是覺得咖哩汁不夠，可以跟我說，但絕對不會退錢，並向這對夫妻求償300新幣（約新台幣6418元）。