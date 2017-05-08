中官媒扭轉韓戰觀點！ 批金日成還抱怨被捲入
2017-05-08 09:30
〔即時新聞／綜合報導〕韓戰時期，中國選擇抗美援朝，如今國際局勢有大幅變化，中國官媒令人意外地，發表文章直斥當年金日成挑動韓戰，中國捲入其中，承擔北韓任性妄為的成本。
北韓官媒朝中社近日發表文章，批評中方為了自己的利益犧牲北韓。中國官媒《人民日報》海外版的官方帳號「俠客島」發表文章回嗆，首先「俠客島」認為中國和北韓關係惡化的原因在於核武，因為北韓發展核武猶如中蠱，不顧中國的反對。
「俠客島」指出，北韓認為自己是反美第一線，維護中國安全，但當年要不是金日成要統一半島，半島怎會發生戰爭，中國被捲入其中，付出幾十萬人性命，引發中美對抗，甚至擱置兩岸問題，中國承擔北韓任性妄為的大部分成本。
中國網友對這篇文章回應熱烈，有人說「人民日報終於敢說出真相了，本身就是金日成想統一半島，中國也是被迫參戰」，還有人說「現在看來抗美援朝是走錯了」。
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